رئيس محكمة شمال القاهرة : عشرات القضاة طالبوا بإنتدابهم للجان الإنتخابية بسيناء للرد على حادث العريش

نعى المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، ورئيس لجنة شمال القاهرة الإنتخابية، شهداء الوطن الذين راحوا ضحية حادث العريش الإرهابي، الذي أمس، واستهدف مقر استراحة القضاة المقيمين في العريش، أثناء مشاركتهم في مراقبة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية.

وأضاف “الرشيدى” خلال بيان له، اليوم، أن ما يقدم عليه الإرهابيون والمتآمرون من عمليات ضد القضاة لن يثنيهم عن أداء دورهم فى إستكمال خارطة الطريق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الحادث الغاشم.

وأشار رئيس محكمة شمال القاهرة، أنه تلقى منذ الصباح الباكر عشرات الإتصالات من عدد من القضاة للمطالبة بالتواصل مع اللجنة العليا لإنتخابات لتقديم طلبات للإنتدابهم الى اللجان الإنتخابية فى سيناء والعريش لإستكمال مرحلة الإعادة فى الجولة الثانية من الإنتخابات البرلمانية مع بقية القضاة الموجودين فى سيناء، المقررة الأسبوع المقبل، للتصدى للإرهاب الغاشم .