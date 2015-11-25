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تخصيص 150 مليون إسترلينى لأول معهد لأبحاث الخرف فى بريطانيا

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تخصيص 150 مليون إسترلينى لأول معهد لأبحاث الخرف فى بريطانيا تخصيص 150 مليون إسترلينى لأول معهد لأبحاث الخرف فى بريطانيا
أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية عن تخصيص 150 مليون إسترلينى لأول معهد لأبحاث الخرف فى المملكة المتحدة.

ويضم المعهد، الذى يعمل تحت مظلة مجلس البحوث الطبية، لفيف من كبار الباحثين العالميين والخبراء فى الجامعات المرموقة والمنظمات الرائدة فى العالم لدفع الأبحاث التى تسعى للقضاء على الخرف، الذى يصيب 850 ألف شخص فى المملكة المتحدة، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة.

ويمتلك المعهد مقرا مركزيا فى المملكة المتحدة، مع صلات بالجامعات فى جميع أنحاء البلاد. وسيبنى على الجهد الذى قامت به المراكز الرائدة والمتميزة فى علاج وأبحاث الخرف.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون "تم تجاهل والتقليل من خطورة هذا المرض لفترة طويلة جدا كجزء من أمراض الشيخوخة، بينما يعتبر الخرف أحد أعداء الإنسانية".

وأضاف "كان واضحا أننى أريد من بريطانيا قيادة جهود علاج هذا المرض"، لافتا إلى مضاعفة الاستثمار منذ عام 2010 وتدريب مئات الآلاف من موظفى هيئة الصحة الوطنية، بجانب مشاركة أكثر من مليون شخص فى حملات زيادة التوعية بالمرض فى جميع أنحاء البلاد.

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مصر 365