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نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع«دول الاتحاد من أجل المتوسط»في برشلونة

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نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع«دول الاتحاد من أجل المتوسط»في برشلونة نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع«دول الاتحاد من أجل المتوسط»في برشلونة

شارك السفير«حمدي سند» نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية نائباً عن وزير الخارجية في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد اليوم بمدينة برشلونة الاسبانية في مقر الاتحاد.

وصرح المستشارأحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع سيتناول عدداً من القضايا الهامة على رأسها تقييم مسيرة الاتحاد من أجل المتوسط منذ إطلاقه عام ٢٠٠٨ إلى جانب أهم ملامح سياسة الجوار الأوروبية الجديدة وسبل مواجهة تحديات قضايا الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

ويشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط هو إطار للشراكة بين ٤٣ دولة من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي و دول شرق وجنوب البحر المتوسط، وتم إنشاء هذا الاتحادعام ١٩٩٥ بقصد بلورة إطار إقليمي للتعامل مع تحديات المنطقة.

ويشرف الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ برامج عديدة تشارك في ١١ برنامجاً منها في مجالات التوظيف ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والنقل البحري إلى جانب مشروعات أخرى فى مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الحضرية المتكاملة.

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