بدء محاكمة 30 متهماً في «خلية أوسيم»

بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، محاكمة ثلاثين متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم “.

وتقدم وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة خطاباً موجهاً من نيابة أوسيم الجزئية لمأمور مركز شرطة أوسيم لمراعاة إرسال الأحراز الخاصة بالقضية والمتحفظ عليها بالمركز يوم الجلسة المقررة اليوم .

وإتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .

كما إتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ، كما إتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

وتواصلت إتهامات النيابة بإتهام المتهمين بإتهام تهديد المجني عليهم أهالي منطقة “أوسيم” عبر زرع عبوة هيكلية امام “مجلس المدينة ” فضلاً عن إتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر بوضع عبوة مماثلة امام مبنى “شركة الكهرباء” بالمنطقة .

وبرز في قائمة الإتهامات الإتهام الموجه للمتهمين بإستهداف منزل المستشار “فتحي البيومي” على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي ” ، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة امام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله الا انه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل.