العتيبي لـ في الجول: باكيتا؟ الزمالك سيعود خطوة للخلف

يرى المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي أن نادي الزمالك سيعود خطوة للخلف في حال تعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا الذي أشرف على تدريب الهلال في السابق.

وتحدث العتيببي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com بخصوص المدرب المرشح لتولي تدريب الزمالك في الفترة القادمة خلفاً للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال العتيبي: "باكيتا مدرب ناجح ولديه تجارب كثيرة ناجحة، لكن من حيث الكفاءة فجوزفالدو فيريرا أعلى بكثير منه في نواحي كثيرة".

وأضاف "التغيير يجب أن يكون للأفضل، ولذا أرى أن الزمالك بقرار مثل هذا سيعود خطوة للخلف".

وأردف "هذا لا يمنع من أن باكيتا بإمكانه النجاح مع الزمالك ولكن بشرط".

وأتم "يجب أن ينجح في فرض شخصيته على الجميع وألا يتأثر سلباً بأي مشاكل تحدث، في هذه الحالة فالنجاح فنياً سيحدث خاصة وأن عوامل النجاح في أرض الملعب متوفرة لدى النادي الأبيض".