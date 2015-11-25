الفراعنة في الأولمبياد (1) - البداية في أنتويرب.. وأول مفاجأة في باريس

يبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بحثاً عن بطاقة الصعد لألعاب ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016.. مشوار يواصل فيه الفراعنة رحلتهم مع الأولمبياد والتي تعود لما يقرب من قرن كامل من الزمان..

في السلسلة التالية يستعرض معكم FilGoal.com مشوار المنتخبات المصرية المختلفة مع الألعاب الأوليمبية، والذي بدأ عام 1920، وصولاً لجيل 2016.

أنتويرب 1920

بدون تصفيات مؤهلة، شارك المنتخب المصري في نهائيات كرة القدم بألعاب أنتويرب الأوليمبية في بلجيكا عام 1920. البطولة كانت تقام بنظام خروج المغلوب وأوقعت القرعة مصر في مواجهة إيطاليا بالدور الأول.

المباراة أقيمت يوم 28 أغسطس 1920 بملعب جول أوتنشتاديون (لاجنتواز) بمدينة جنت وبحضور ألف وخمسمائة متفرج فقط، وأدارها الحكم البلجيكي بول بوتز.

إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة بعدها بخمس دقائق. لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول.

مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج. مصر فازت بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازي وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا.

باريس 1924

بالطريقة نفسه وبدون تصفيات بلغت مصر نهائيات كرة القدم في أولمبياد باريس 1924. اللجنة المنظمة قررت وقتها تجنيب الفرق التي شاركت في أولمبياد 1920 اللعب في الدور الأول لتبلغ مصر الدور الثاني مباشرة، وأوقعتها القرعة في مواجهة المجر.

مباراة الدور الثاني أقيمت على ستاد سانت أوان بباريس يوم 29 مايو 1924 وبحضور بلغ 4371 متفرج، وأدارها الحكم الإسباني لويس كولينا.

مصر فاجأت المجر القوية لتهزمها بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث افتتح ابراهيم يكن أهداف الفراعنة في الدقيقة الرابعة ثم أضاف حسين حجازي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق. وفي الدقيقة 58 عاد يكن ليؤكد فوز الفراعنة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لمصر.

وفي الدور ربع النهائي واحهت مصر منتخب السويد يوم 1 يونيو 1924 على ملعب برشتينج بحضور 6484 متفرج وبقيادة الحكم البلجيكي هنري كريستوف. مشوار الفراعنة انتهى بخسارة قاسية بلغت خمسة أهداف دون مقابل، تناوب عليها بير كوفلدت الذي سجل هدفين في الدقيقتين 5 و71، وتشارلز برومسون الذي سجل ثنائية أيضاً في الدقيقتين 31 و34، فيما سجل سفين ريدل هدفاً في الدقيقة 49.