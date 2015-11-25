تقرير في الجول – هل من حق الأندية منع لاعبيها من مواقع التواصل

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك منع لاعبيه من استخدام "انستجرام أو بستجرام" بحسب تعبيره. البعض التزم وأخرين لا، فهل من حق الأندية اتخاذ مثل هذا القرار؟

وتحول باسم مرسي مهاجم الزمالك للتحقيق بسبب مخالفته قرار مجلس الإدارة بمنع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القرار بسبب تعاطف بعض اللاعبين مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني الذي فسخ عقده من جهته.

بعض الأصوات قالت إنها حرية شخصية للاعبين.

فيما برر مرتضى منصور للاعبيه القرار مؤكدا أن تعاقدهم مع الزمالك وليس مع فيريرا أو غيره.

ويستعرض FilGoal.com في تقريره أبرز النقاط التي تحوم حول هذه القضية..

بعض النجوم في أوروبا توقع مع شركات دعائية لتقوم بإدارة حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولكن حينما يقرر المدير الفني أو الإدارة القرار، يطبق على الجميع.

وتسببت مواقع التواصل في عدد من المشاكل للاعبي كرة القدم وعلى سبيل المثال عندما هاجم دارين بنت مهاجم توتنام رئيس النادي دانيل ليفي بتغريدة قائلا فيها: "هل أريد الذهاب لهال سيتي؟ لا، هل أريد الانتقال لستوك سيتي؟ لا، هل تريد الذهاب لسندرلاند؟ نعم.. إذن توقف عن العبث معي ليفي".

بعد ذلك خرج اللاعب ليعتذر قبل إغلاق حسابه.

كاكا أيضا قرر إغلاق الحساب الرسمي لزوجته على موقع تويتر بعدما ذكرت تقارير إسبانية أنها استخدمته في انتقاد مانويل بيللجريني مدرب ريال مدريد لعدم منح زوجها فرصة أكبر للعب في 2010.

والأمثلة عديدة لمشاكل مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للاعبين..

أما على صعيد المدربين وقراراتهم.. فيستعرض FilGoal.com أبرزهم..

- مورينيو

في 2011 قبل مواجهة برشلونة، قرر جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد منع لاعبيه من استخدام تويتر أو فيسبوك أو إنستجرام لتفادي الوقوع في أي خطأ يؤثر عليهم قبل المباراة.

- ديل بوسكي

قبل كأس العالم 2010 قرر فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لإسبانيا منع لاعبي المنتخب من استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الإسباني إن ديل بوسكي قرر منع اللاعبين من استخدام تويتر وفيسبوك أو أي موقع تواصل اجتماعي آخر خلال المعسكر والمونديال رغبة في مزيد من التركيز.

- فابيو كابيللو

المدير الفني لإنجلترا أيضا قرر إيقاف أي لاعب في المنتخب الإنجليزي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل اختيار القائمة المشاركة في كأس العالم 2010.

ويرى كابيللو من هذا القرار أنه يسعى لمزيد من التركيز للاعبيه في المونديال.

- ماريو بالوتيللي

أحدث القرارات وأغربها كانت بداية الموسم الجاري حين قرر ميلان استقدام لاعبهم الساق ماريو بالوتيللي.

بالوتيللي معروف بإثارته للمشكلات، وكان قرار الاستعانة بخدماته مرة أخرى مغامرة كبيرة من المدرب ميهالوفيتش ورئيس النادي جالياني، ولكنهم اشترطوا على اللاعب في بنود التعاقد التدخين وارتياد الملاهي الليلية وسيطلب منه الالتزام بمواعيد التدريبات، كما سيطلب منه الاعتدال في شرب الكحوليات.

ولم يكتفوا بذلك فحظروا عليه قصات الشعر الغريبة والملابس غير اللائقة، وأخبروه بأن كل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ستكون تحت المراقبة، وأن مخالفة تلك البنود سيعرضه لفسخ التعاقد.

ورغم غرابة البنود، لكن يبدو أنها تأتي بنجاح مع اللاعب الذي لم يثير أي مشكلة إلى الأن مع ناديه هذا الموسم.