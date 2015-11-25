وصول 19 رحلة ألمانية للغردقة و 4 رحلات اوكرانية لشرم الشيخ

يستقبل مطار الغردقة الدولى 40 رحلة دولية وداخلية تحمل مجموعات سياحية من بينهم 19 رحلة ألمانية على متنها 2430 سائحا.

ومن المقرر وصول 5 رحلات اوكرانية على متنها 580 سائحا و 3 رحلات من التشيك ورحلتين من هولندا ورحلة من كل من بلجيكا ورومانيا وسويسرا وتركيا و 7 رحلات داخلية.

ومن ناحية اخرى يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى 17 رحلة دولية و داخلية من بينهم 4 رحلات من اوكرانيا على متنها 600 سائحا و رحلتين من السعودية و 11 رحلة داخلية .

ويشار إلى أن مطار الغردقة الدولى استقبل أمس 32 رحلة دولية وداخلية كان من بينهم 10 رحلات إنجليزية و ألمانية على متنهم 1240 سائحا ، كما استقبل مطار شرم الشيخ 20 رحلة دولية و داخلية من بينهم 5 رحلات اوكرانية على متنها 700 سائحا .