سمية وجدى تحيى الحفل المقام بأوبرا الأسكندرية .غدا

تحيى المطربة سمية وجدي بمشاركة مجموعة من مطربى وومطربات الأوبرا ،و بمصاحبة فرقة اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار،الحفل المقام فى الثامنة مساء غدا الخميس 26 نوفمبرباوبرا الاسكندرية .

سمية تشارك كذلك بالحفل المقام بدار أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء ايام الجمعة 27 نوفمبر الجاري ، وتشدو باغنية “انا بستناك” للفنانة نجاة الصغيرة .

وعلي جانب آخر انتهت “سمية” من تسجيل اغنيتها الجديدة ” موترني حبيبي “ ، وتستعد لتصويرها مع المخرج عمر سليمان، لطرحها مطلع العام الجدييد، والاغنية كلمات محمود عبد الله الحان وليد منير وتوزيع حاتم نصر.

الجدير بالذكر ان المطربة سمية وجدي من مواليد الاسكندرية تخرجت في كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، وكان الغناء هوايتها منذ الصغر حيث شجعتها اسرتها علي تنمية موهبتها، وبدأت مشوارها الفني بعد تخرجها ـحيث التحقت بفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي و الغناء وهي احدي فرق الموسيقي العربية التابعة لدار الاوبرا المصرية ،حتي اصبحت صوليست وعضو اساسي بها، وغنت تحت رعاية العديد من القادة المتخصصين ابرزهم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الاسكندرية حاليا.،كما طرحت من 4أعوام اول اغنية خاصة لها ،وكانت باللهجة الخليجية بعنوان ” رجاء لا تكلمني ” ،والتي نالت استحسان الجمهور والنقاد