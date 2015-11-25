فينجر: قادرون على حسم بطاقة التأهل.. ولست بخيلا

(إفي): أبدى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي قناعته بقدرة فريقه على التأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية، حينما يحل ضيفا على أولمبياكوس اليوناني، وذلك عقب الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثية نظيفة أحيت آماله في العبور إلى الدور التالي.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "الحقيقة أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية اليوم. السرعة والجمل التي لعبها المهاجمون تسببت في مشكلات كبيرة لدينامو زغرب".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاثة خلف أولمبياكوس الوصيف، ليتحدد المتأهل عن المجموعة بجانب بايرن ميونيخ الألماني، من بين "المدفعجية" وأوليمبياكوس على ضوء المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة السادسة.

وأكد فينجر "كنا نود الحفاظ على حظوظنا في التأهل إلى ثمن النهائي بنهاية المباراة (أمام دينامو زغرب). كنا نحتاج الفوز، وكذلك فوز بايرن (ميونخ الألماني على أولمبياكوس). قمنا بواجبنا وكل الأمور سارت على نحو جيد. الأن سنذهب إلى أثينا مقتنعون بقدرتنا على التأهل" إلى ثمن النهائي.

وأضاف "نعرف أننا نحتاج الفوز، وسنسعى لتحقيقه. من الهام للغاية التسجيل هناك".

وأثنى المدرب على مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي سجل اثنين من أهداف أرسنال الليلة في مرمى دينامو زغرب، والكوستاريكي جويل كامبل صانع الهدف الثالث.

وأوضح "لا يمكنني أن أحدد نسبة مئوية لمدى أهميته، ولكنه هام جدا. لدينا مهاجمان لا يعانيان من مشكلات بدنية، (أوليفيه) جيرو وأليكسيس ونحتاج لكليهما".

وأردف "كامبل لعب بصورة جيدة للغاية، كان خطيرا، أحد اللاعبين البارزين، على غرار كل لاعبي الخطوط الأمامية. قدموا مباراة كبيرة".

وبسؤاله عما إذا كان يعتزم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل شراء لاعب لتعويض غياب الفرنسي فرانسيس كوكلين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إثر الاصابة التي تعرض لها، قال مازحا إنه ينفق بلا تردد.

وأردف مازحا "بالتأكيد أحب انفاق الأموال. يمكنكم أن تسألوا كل أصدقائي، هم يعرفون أنني لا أواجه أي مشكلة" في هذا الصدد.