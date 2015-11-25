محمد بن راشد يزور معرض «الخمسة الكبار»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، معرض "الخمسة الكبار" أكبر حدث متخصص في مجال البناء والتشييد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وملتقى رئيسيا للمتخصصين في صناعة المقاولات من جميع انحاء العالم، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وقد تجوّل سموه داخل المعرض حيث أطلع على جانب من منتجات مجموعة من الشركات العارضة البالغ عددها 2800 من 147 دولة، واستمع سموه إلى شرح من العارضين حول أحدث الحلول والتقنيات والتجهيزات المستخدمة في مجال التشييد والبناء.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي.

ويُعتبر معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد، الذي انطلق لأول مرة في العام 1979، أكبر حدث في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويقام إلى جانبه معرضان متخصصان هما معرض المصانع والآليات والمركبات (بي إم في لايف) ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة.

ويعدّ المعرض منصة فعالة لإطلاق الحلول المشجعة لشركات المقاولات والعاملين في قطاعي البناء والتشييد على تبني تقنيات حديثة في تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى جودة وتوفير الوقت والتكلفة، كما تضمنت العروض منتجات بناء صديقة للبيئة وحلولاً تضمن أعلى ممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى عروض غير مسبوقة لصناعات الآليات الثقيلة والخفيفة المستخدمة في عمليات تشييد المشروعات متعددة الاستخدامات والبنى التحتية.

وتقدم الشركات العارضة ضمن "الخمسة الكبار" هذا العام عروضاً للأبنية الخضراء ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة والتقنيات الصديقة للبيئة، حيث تعتبر القضايا البيئية أهم المحاور التي تركز عليها جوائز "الخمسة الكبار" كمنصة فريدة من نوعها في المنطقة للمنتجات والخدمات الخضراء.

وتوفر المعارض الثلاثة، الخمسة الكبار والمصانع والآليات والمركبات والشرق الأوسط للخرسانة، بيئة شاملة ومتكاملة لكافة التخصصات ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد، تتناول جميعها جوانب الإنشاءات والخرسانة والآليات الثقيلة عبر أكبر منصة عالمية من نوعها في المنطقة، علاوة على التجهيزات الأخرى المكملة لعمليات البناء.

ويضم برنامج المؤتمرات المُقامة على هامش المعارض الثلاثة، 55 ورشة عمل مجانية يُمنح المشاركون فيها شهادات في التطوير المهني المستمر تتيح لهم الحصول على الاعتراف المهني. ومع تاريخه الممتد لثلاثة عقود، يجتذب معرض "الخمسة الكبار" آلاف العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم وهو ما يعكس أهميته كحدث رئيس على خارطة المعارض الكبرى على الصعيد الإقليمي.