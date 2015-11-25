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«شكري» يؤكد على أهمية زيادة الاستثمارات اليابانية بمصر

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«شكري» يؤكد على أهمية زيادة الاستثمارات اليابانية بمصر «شكري» يؤكد على أهمية زيادة الاستثمارات اليابانية بمصر

جانب من اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سامح شكري التقي خلال زيارته الحالية لليابان بالمدير التنفيذي لبنك اليابان للتعاون الدولي، والذي يعد أبرز مؤسسة حكومية يابانية لتمويل عمليات القطاع الخاص الياباني في الخارج، حيث أعرب وزير الخارجية المصرى عن تقدير لدور البنك المحوري في تمويل عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل، والتطلع لاستمرار تمويل البنك للاستثمارات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة، وفى ظل رغبة العديد من الشركات اليابانية في المساهمة في المشروعات القومية المختلفة.

واستعرض وزير الخارجية المصرى خلال اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ونجاح فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار، وفى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الهامة كان أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي.

ومن جانبه، أكد المسئول الياباني علي اعتزام البنك تكثيف جهوده خلال الشهور القليلة القادمة مع الشركات اليابانية لدفع الاستثمارات في مصر خاصة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة.

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