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وفد عسكري روسي يغادر القاهرة متوجهاً إلى تركيا

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وفد عسكري روسي يغادر القاهرة متوجهاً إلى تركيا وفد عسكري روسي يغادر القاهرة متوجهاً إلى تركيا

أرشيفية

غادر وفد عسكري روسي مكون من 3 أشخاص مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من، صباح الأربعاء، متوجهًا إلى تركيا.

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية قد أعلنت في وقت سابق قطع جميع اتصالاتها العسكرية مع أنقرة على خلفية إسقاط طائرة «سو-24» الروسية في سوريا من قبل سلاح الطيران التركي.

يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قد قدمت في بيان صحفي صدر، مساء الثلاثاء، تفاصيل إسقاط طائرة «سو- 24 إم» المخصصة للهجوم الأرضي، وقال إنها أسقطت بإطلاق صاروخ قريب المدى من مقاتلة «إف- 16» تابعة لسلاح الجو التركي.

 

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