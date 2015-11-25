ضبط كيلو ونصف من المشغولات الذهبية بحوزة 5 عاطلين ببنى سويف

تمكنت قوات الشرطة ببنى سويف من ضبط 5 عاطلين تمكنوا من سرقة كيلو ونصف من المشغولات الذهبية و 40 الف جنيه من محل ذهب بمركز ببا جنوب بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد خلف حسين مدير البحث الجنائى يفيد بقيام كل من محمود ع ع 18 عاما عاطل وإسلام م س 19 عاما قهوجى مقيمين قرية قمبش التابعة لمركز ببا بالتربص ومراقبة محمد أحمد حسن حمزة 65 عاما جواهرجى ويمتلك محل لبيع المصوغات بنفس قرية المتهمين، حيث رصدا قيامه كل يوم بجمع مصوغات المحل الذى يمتلكه والمبالغ المالية حصيلة البيع داخل حقيبة جلدية للذهاب بها لمنزله خشيه السرقة.

فقاما المتهمان بالإستعانه ب3 آخرون من قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف لتنفيذ خطتهم بالإستيلاء على حقيبة المجنى عليه أثناء ذهابه لمنزله ليلا وهم: رفعت ش ط وحسام أ س ومحمد س س حتى لا يتعرف عليهم الجواهرجى وفى اليوم المحدد لإرتكاب الواقعة قام المتهمون الثلاثة بخطف الحقيبة من المجنى عليه بدراجة بخارية داخل إجدى الشوارع الخالية من المارة.

وتمكن الرائد أحمد على رئيس مباحث ببا من جمع المعلومات والمشتبه فيهم وتمكن من ضبط المتهمان الذين خططوا للجريمة وأرشدوا بعدها عن الثلاثة المنفذين الآخرين وتم الوصول الى المجوهرات والنقود المسروقة ،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.