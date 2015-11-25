تهانى الجبالى: اتجاه داخل القائمة لتشكيل حزب "التحالف الجمهورى"

كشفت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس قائمة التحالف الجمهورى، أن التحالف مستمر خلال الفترة المقبلة، ولن يتم حله بعد انتهاء الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك مشروع سياسى كبير يتم الإعداد له خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه فى الغالب سيكون حزب سياسى باسم " التحالف الجمهورى"، مشيرة إلى أن الأغلبية فى القائمة تريد تكوين حزب سياسى يجمع هذه المجموعة.

وأكدت تهانى الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماع سيضم مجموعة كبيرة من التحالف الجمهورى، الأسبوع المقبل لتحديد بشكل نهائى الكيان الذى سيجمعهم، مشيرة إلى أن الأغلبية فى القائمة تريد تأسيس حزب سياسى، مشيرة إلى أن التحالف نجح بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأدى فى الانتخابات البرلمانية بصورة ناجحة.

وقالت مؤسس التحالف الجمهورى، أن نجاح التحالف فى الانتخابات لا ينكره أحد، مشيرة إلى أن الكيان السياسى سيكون ظهير سياسى للطبقة الوسطة والعمال والفلاحين، لافتة إلى أننا مازلنا فى مرحلة انتقالية وتوازن القوى لم يقم فى مصر حتى الآن، وأن التوجه العام سيكون بإنشاء حزب سياسى.

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