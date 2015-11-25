"الدفاع الروسية": نشر أنظمة اس-300 المضادة للصواريخ بقاعدتنا فى سوريا

أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها، بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن موسكو ستنشر أنظمة اس-300 المضادة للصواريخ فى قاعدتها بسوريا اليوم.

يأتى ذلك بعد إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية أمس، على حدودها التركية، وأبلغ رئيس الوزراء التركى الناتو والأمم المتحدة بتطورات الوضع على الحدود، وأن الطائرة الروسية التى سقطت انتهكت الأجواء التركية، فى حين نفت موسكو ذلك، وأكدت أن الطائرة لم تدخل المجال الجوى التركى.

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