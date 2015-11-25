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"العدل" ونادى القضاة ينظمان عزاء لشهيدى القضاء بحادث العريش السبت المقبل

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"العدل" ونادى القضاة ينظمان عزاء لشهيدى القضاء بحادث العريش السبت المقبل "العدل" ونادى القضاة ينظمان عزاء لشهيدى القضاء بحادث العريش السبت المقبل
قال مصدر قضائى، أن وزارة العدل ستنظم مراسم عزاء لشهداء رجال القضاء فى الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الثلاثاء أمام فندق القضاة المقيمين به أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش، يوم السبت المقبل، فى مسجد المشير طنطاوى بالتنسيق مع نادى القضاة.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإنتهاء من مراسم تشييع جثامين الشهيدين منذ قليل بمطار ألماظة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت أولا بأول مع القضاة، وإجراءات تأمينهم بعد إشرافهم على انتخابات سيناء لحين وصولهم إلى منازلهم.

وأضاف، أن وزارة العدل ونادى القضاة فى انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.


>- جنازة عسكرية لشهيدى القضاة بحضور رئيس الحكومة و4 وزراء والنائب العام
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- وزير العدل والنائب العام يصلان مطار ألماظة لتشييع جثامين شهداء القضاء
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- اليوم.. جنازة عسكرية لشهداء القضاء والشرطة بحادث العريش الإرهابى
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- بالصور . أهالى البحيرة يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى حادث العريش الإرهابى
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- غدا.. جنازة عسكرية لشهداء القضاء والشرطة بحادث العريش الإرهابى
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