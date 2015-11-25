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مطار الغردقة يستقبل اليوم 33 رحلة دولية على متنها 3 آلاف سائح

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مطار الغردقة يستقبل اليوم 33 رحلة دولية على متنها 3 آلاف سائح مطار الغردقة يستقبل اليوم 33 رحلة دولية على متنها 3 آلاف سائح
صرح مصدر بالطيران المدنى أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، 40 رحلة دولية و داخلية تحمل مجموعات سياحية من بينهم 19 رحلة ألمانية على متنها 2430 سائحاً و 5 رحلات اوكرانية على متنها 580 سائحاً، و3 رحلات من التشيك ورحلتين من هولندا و رحلة من كل من بلجيكا و رومانيا و سويسرا و تركيا و7 رحلات داخلية.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى 17 رحلة دولية وداخلية من بينهم 4 رحلات من أوكرانيا على متنها 600 سائحاً ورحلتين من و 11 رحلة داخلية.

يذكر أن مطار الغردقة الدولى استقبل أمس الثلاثاء، 32 رحلة دولية وداخلية كان من بينهم 10 رحلات إنجليزية وألمانية على متنهم 1240 سائحاً، كما استقبل مطار شرم الشيخ 20 رحلة دولية و داخلية من بينهم 5 رحلات أوكرانية على متنها 700 سائح.

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مصر 365

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