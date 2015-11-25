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تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج بتهمة الاتجار فى المخدرات

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تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج بتهمة الاتجار فى المخدرات تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج بتهمة الاتجار فى المخدرات
قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم "حلمى.ز.ب" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى البانجو.

ترجع الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 28 لفافة من البانجو.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365