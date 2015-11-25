دفاع الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ" يطعن على حكم سجن موكله 15 عاما

أكد المستشار جميل سعيد محامى الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ"، أنه تقدم بالطعن بالنقض على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15عاما على الضابط "ياسين حاتم" المتهم بالقضية.

وأشار جميل سعيد المحامى، أنه تقدم بمذكرة الطعن على حكم محكمة الجنايات، والتى تضم الدفوع وأسباب الطعن على الحكم، وذلك بعد الإطلاع على حيثيات الحكم، والذى أودعتها المحكمة فى شهر يونيو الماضى.

وأكد سعيد أنه تقدم بمذكرة الطعن خلال المدة القانونية إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتضمنت المذكرة عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدال والقصور فى التسبيب على نحو مؤدى إلى بطلان الحكم المطعون مستوجبا للإلغاء.