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"مرور الجيزة" يضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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"مرور الجيزة" يضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" يضبط 7 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ولرفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية خلال 24 ساعة 7837 مخالفة مرورية متنوعة لمخالفات القيادة بدون رخص وانتظار خاطئ وكلابش ونموذج 125، وحجز مركبات التوك توك الذى يسير بالشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

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