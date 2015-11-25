«مصر الخير» تطلق قافلة طبية للكشف عن المشاكل السمعية بالمنيا

تطلق مؤسسة «مصر الخير» ، قافلة طبية بقرية الساوي مركز العدوة بمحافظة المنيا لتقديم خدمة جديدة لكل مستفيدي القافلة وهى قياس السمع لكل الاطفال للكشف المبكر لاكتشاف اي مشاكل سمعية قد تحتاج إلى زراعة قوقعة وذلك اعتبارا من غدا الخميس ولمدة يومين بالتنسيق مع احدى الشركات حيث سيتم توقيع الكشف على ما يقرب من ٦٠٠ طفل من خلال أطباء متخصصين، وإعطائهم العلاج بالمجان وذلك ضمن برنامج المؤسسة فى تنظيم القوافل الطبية فى العديد من المحافظات.

وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم، إن الهدف من تنظيم القوافل الطبية مساعدة المرضى من محدودى الدخل وإعطائهم العلاج بالمجان، خاصة الأطفال حيث يتم الاستعانة بالأطباء من ذوى الخبرة والمتخصصين فى السمع ، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

واضافت مؤسسة «مصر الخير» ان القافلة تعمل على تقديم خدمة جديدة لكل مستفيدي القافلة وهى قياس السمع لكل الاطفال كنوع من الكشف المبكر لاكتشاف اي مشاكل السمعية قد تحتاج إلى زراعة قوقعة ، إضافة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ذلك، حيث سيتم استقلال المرضى من الأطفال إلى محافظة القاهرة لإجراء العمليات الجراحية للحالات العاجلة ثم عودتهم إلى مقر إقامتهم وذلك أيضا بالمجان، فى حين يتم إجراء بعض الفحوصات للحالات البسيطة فى المحافظة بالتنسيق مع المستشفيات المتخصصة .

وأكدت مؤسسة «مصر الخير» انها تولى اهتمامها فى علاج محدودى الدخل وإعطائهم العلاج بالمجان خاصة فى القرى الفقيرة، من خلال قوافل مؤسسة “مصر الخير” الطبية لمحافظة المنيا