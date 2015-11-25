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رئيس وزراء تونس:سنطبق قانون الإرهاب ولن نتسامح مع من يهددون أمن البلاد

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رئيس وزراء تونس:سنطبق قانون الإرهاب ولن نتسامح مع من يهددون أمن البلاد رئيس وزراء تونس:سنطبق قانون الإرهاب ولن نتسامح مع من يهددون أمن البلاد
قال رئيس الوزراء التونسى، الحبيب صيد، إن هناك ضرورة لتطبيق قانون الإرهاب بكل تفاصيله، وكذلك حظر التجول.

وأكد رئيس الوزراء التونسى فى كلمة له اليوم الأربعاء، على أهمية وقوف جميع المواطنين صفا واحدا، وأنه لا تسامح مع من يهددون أمن تونس.

وكان 13 شخصا لقوا حتفهم فى تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسى التونسى أمس الثلاثاء فى هجوم قالت مصادر إن انتحاريا نفذه على الأرجح فى شارع رئيسى بوسط العاصمة تونس.

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