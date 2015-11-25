موسكو: لا نعول على موضوعية الناتو فى حادث استهداف طائرتنا فى سوريا

أكدت وزارة خارجية روسيا الأربعاء، أن موسكو لا تعول على موضوعية الناتو فى تعامله مع حادث استهداف طائرتنا الحربية فى أراضى سوريا.

وقال سيرجى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسى- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إن" الوضع غاية فى التوتر، ولا أرى أنه يمكن التعويل على موضوعية الزملاء فى الناتو ".

وأضاف أن "تركيا تروج على قدم وساق لرواية أن طاقم الطائرة الروسية تلقى تحذيرات متكررة لمغادرة الأجواء قبل استهداف الطائرة فضلا عن أنها أكدت قبل ذلك أن الطائرة الروسية بدت لهم مجهولة الهوية ".

وأشار ريابكوف إلى ضرورة حماية القوات الروسية من أى اعتداء إجرامى على غرار استهداف قاذفة "سو-24" فى الأجواء السورية، مشددا على أهمية اتخاذ جملة من الخطوات اللازمة لدرء القوات والوسائل الروسية خطر التعرض لاعتداءات غير مسبوقة وإجرامية من هذا القبيل.

وكانت تركيا قد استهدفت أمس الثلاثاء طائرة حربية روسية من طراز سوخوى -24 لتسقط فى الأراضى السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود التركية.

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