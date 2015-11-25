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انتحارى يحمل متفجرات فجر نفسه فى حافلة الحرس الرئاسى فى تونس

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انتحارى يحمل متفجرات فجر نفسه فى حافلة الحرس الرئاسى فى تونس انتحارى يحمل متفجرات فجر نفسه فى حافلة الحرس الرئاسى فى تونس
قال مصدر أمنى اليوم الاربعاء ان انتحاريا يحمل متفجرات فجر نفسه فى حافلة للأمن الرئاسى والتى خلفت 13 قتيلا امس الثلاثاء.

وقال مهدى الغربى المسؤول بنقابة الامن الرئاسى لراديو شمس اف ام المحلى "حسب المعطيات الاولية رجل يلبس معطفا ويضع سماعات فى اذنيه ويحمل حقيبة على ظهره صعد للحافلة وفجر نفسه بسرعة من باب الحافلة."
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