أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع والعدل والقضاة يستقبلون جثامين ضحايا فندق العريش

Google+ Print
وزير الدفاع والعدل والقضاة يستقبلون جثامين ضحايا فندق العريش وزير الدفاع والعدل والقضاة يستقبلون جثامين ضحايا فندق العريش

المستشار أحمد الزند

وصلت جثامين ضحايا هجوم العريش إلى مطار ألماظة على متن طائرة عسكرية صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبال الجثامين وزير العدل المستشار أحمد الزند ووزير الدفاع صدقى صبحى ووفد من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ضم المستشار على سكر رئيس الهيئة وخالد زين الدين رئيس النادي والمستشار أمين عبد الرحيم سكرتير عام النادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسلمت الجثامين إلى ذويهم لتشييعهم لمثواهم قبل الأخير.

وكان فندق سويس بالعريش الذي يقيم به القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش شهد اعتداءً ارهابيًا غاشمًا أسفر عن استشهاد القاضي عمر حماد قاضى بمجلس الدولة وعمرو مصطفى، وكيل نيابة نويبع وإصابة قاضيين آخرين هما المستشار أمير يعقوب حسين والمستشار منصور صابر عبده وأيضًا عن استشهاد رجلين من رجال الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا