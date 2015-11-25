وزير الدفاع والعدل والقضاة يستقبلون جثامين ضحايا فندق العريش

وصلت جثامين ضحايا هجوم العريش إلى مطار ألماظة على متن طائرة عسكرية صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبال الجثامين وزير العدل المستشار أحمد الزند ووزير الدفاع صدقى صبحى ووفد من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ضم المستشار على سكر رئيس الهيئة وخالد زين الدين رئيس النادي والمستشار أمين عبد الرحيم سكرتير عام النادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسلمت الجثامين إلى ذويهم لتشييعهم لمثواهم قبل الأخير.

وكان فندق سويس بالعريش الذي يقيم به القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش شهد اعتداءً ارهابيًا غاشمًا أسفر عن استشهاد القاضي عمر حماد قاضى بمجلس الدولة وعمرو مصطفى، وكيل نيابة نويبع وإصابة قاضيين آخرين هما المستشار أمير يعقوب حسين والمستشار منصور صابر عبده وأيضًا عن استشهاد رجلين من رجال الشرطة.