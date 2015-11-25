أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الأوقاف» تنفي قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين

Google+ Print
«الأوقاف» تنفي قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين «الأوقاف» تنفي قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين

أكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف و مدير مديرية القاهرة، أن الأوقاف لا تسمح لقنوات شيعية بالتصوير فى مساجدها،

وقال نظير،  أن ما جاء الذي أذاعته إحدى القنوات الأسبوع الماضي عن قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف، فى بيان الوزارة، أنه بالرجوع إلى الكاميرات والتحقيق في الأمر تأكد أن هذا الأمر لا أصل له، وأن هذا الموضوع إما أن يكون مفبركا أو يرجع لسنوات ماضية قديمة، ولا صحة على الإطلاق لحدوثه في هذه الأيام.

ومما يؤكد ذلك أن الصناديق التي تظهر بالفيديو صناديق خشبية، والصناديق التي بالواقع هي صناديق حديدية، و أن لون فرش مسجد الإمام الحسين مخالف للون الفرش الذي جاء بالفيديو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه