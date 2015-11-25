«الأوقاف» تنفي قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين

أكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف و مدير مديرية القاهرة، أن الأوقاف لا تسمح لقنوات شيعية بالتصوير فى مساجدها،

وقال نظير، أن ما جاء بالفيديو الذي أذاعته إحدى القنوات الأسبوع الماضي عن قيام بعض الشيعة بالتصوير في مسجد الإمام الحسين غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف، فى بيان الوزارة، أنه بالرجوع إلى الكاميرات والتحقيق في الأمر تأكد أن هذا الأمر لا أصل له، وأن هذا الموضوع إما أن يكون مفبركا أو يرجع لسنوات ماضية قديمة، ولا صحة على الإطلاق لحدوثه في هذه الأيام.

ومما يؤكد ذلك أن الصناديق التي تظهر بالفيديو صناديق خشبية، والصناديق التي بالواقع هي صناديق حديدية، و أن لون فرش مسجد الإمام الحسين مخالف للون الفرش الذي جاء بالفيديو.