رئيس جهاز «6 أكتوبر» يعلن خطة لتوسعة المحاور والميادين الرئيسية

أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن وضع خطة لتطوير بعض الميادين الرئيسية ومداخل بعض المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير المدينة، وحفاظا على مظهرها الجمالي وطابعها العمراني.

وقال إنه يجرى حاليا تطوير وتوسعة بعض المحاور الرئيسية بالمدينة، وتشمل « طريق الحصري، ومحور دهشور من تقاطع طريق الواحات حتى تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي» حيث تم استلام الموقع وجار رفع المخلفات، فضلا عن رفع كفاءة طرق الأحياء السكنية من (1-5)، حيث تم الفتح المالي وجار الإسناد، وأيضاً رفع كفاءة حارتي خدمة محور 26 يوليو، وجارى حاليا استلام الموقع، بجانب تطوير المحاور الرئيسية المؤدية لمدينة زويل (مدخل مدينة زويل – النايل سات)، وجارى حاليا استلام الموقع، وتشمل أعمال التطوير (أسفلت، وبردورات، وأرصفة، وأعمال كهرباء)، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ تصميم لتطوير وتدعيم المزروعات بالجزيرة الوسطى لمحور 26 يوليو.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم طرح تطوير وتوسعة بعض المحاور الرئيسية بالمدينة، ضمن خطة 2015/2016، وتشمل تنفيذ بردورات، وأرصفة، ومناطق خضراء بالجزيرة الوسطى لطريق الواحات، إضافة إلى تطوير محور دهشور الجنوبية من تقاطع طريق الواحات حتى تقاطع طريق القاهرة – الفيوم، وتطوير واجهة المدينة على طريق الفيوم بطول واجهة المدينة، بجانب تصميم وتنفيذ حارات خدمة على جانبى طريق الواحات، مع عمل الحلول اللازمة لتقاطع الطريق الدائري وطريق الفيوم مع الواحات، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ أسفلت، وبردورات، وأرصفة، وأعمال كهرباء، وحارات خدمة”.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ شبكات الرى بمحور جمال عبد الناصر، بجانب تنفيذ أعمال التطوير بالمحور والتى تشمل تنفيذ (بردورات – حارات عجل – أماكن إنتظار سيارات – حارات مشى).

وأشار إلى أنه سيتم طرح تطوير ازدواج طريق الواحات من المنطقة الصناعية وحتى الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى إنشاء الطريق الدائري لربط كافة مناطق المدينة طبقا للمخطط الاستراتيجي، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مناطق خضراء، وبردورات، وأرصفة، وأعمال كهرباء، وذلك ضمن خطة التطوير لعام 2016/2017.

وعلى صعيد متصل، أوضح المهندس عصام بدوى أنه جار حاليا تنفيذ مركز تكنولوجى متطور لخدمة المواطنين، ويتضمن هذا المركز جميع الجهات التى يتعامل معها المواطنون مثل الشهر العقارى، الدفاع المدنى، والبيئة، وغيرها، ويهدف المركز إلى التيسير على المواطنين، من خلال تواجد الخدمات التى يحتاجون إليها فى مكان واحد، كما يهدف إلى الفصل بين مؤدى الخدمة ومستقبلها.

وفى إطار خطة التنمية الشاملة للمدينة، أكد بدوى أنه سيتم إعادة تخطيط، وتغيير أنشطة مراكز المجاورات والأحياء السكنية، بما يحقق المعادلات التخطيطية، بالإضافة إلى وضع مخطط مستقبلي لمنطقة شمال، وجنوب الواحات.