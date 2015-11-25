«وزير الإسكان»:حصر باقى سكان منطقة «عشش» شارع السودان بالجيزة

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير منطقة عشش شارع السودان بالجيزة

وأكد مدبولي أن المحافظه وفرت75 وحدة سكنية بالإضافة إلى 40 وحدة تجارية، وتم التسكين في شهر أغسطس الماضي، مؤكدا أنه جار حاليا حصر باقي سكان المنطقة، وتوفير وحدات إيجار مؤقت لهم، وتنفيذ باقي العمارات دفعة واحدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة العشش بشارع السودان بحي الدقي، يبلغ عدد حوالي 210 عشش، يعانون من سوء الحالة المعيشية، وعدم توافر الخدمات، ويعتمد المشروع، الذى ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية، على التطوير المرحلي بنفس موقع التطوير، لإرتباط السكان إقتصاديا وإجتماعيا بالمنطقة، وتم تنفيذ مرحلتين من التطوير، وجار حاليا تنفيذ المرحلة النهائية.

وقالت المهندسة سعاد نجيب، مدير عام متابعة المشروعات بصندوق تطوير المناطق العشوائية: هناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا المشروع، حيث انه يوفر سكنا آمنا وكريما.

وتابعت تم توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي لعدد 210 أسر بعدد سكان 859 نسمة، كما انه يحقق مبدأ العدالة الإجتماعية متمثلا في التسكين بنفس الموقع لإرتباط السكان بالمنطقة، وتم تقديم قيمة إيجار مؤقت للسكان لحين إنتهاء مشروع التطوير، مع توفير وحدات سكنية آمنة تتوافر بها جميع المرافق والخدمات.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تنفيذ برامج إجتماعية وإقتصادية للسكان عن طريق توفير فرص عمل وأنشطة تجارية للسكان، من خلال توفير الوحدات التجارية أسفل العمارات.