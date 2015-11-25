إحالة مسئولى بالوحدة المحلية بشبين الكوم للنيابة لاختلاس 2 مليون جنيه

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية احالة عدد من المختصين بالاعمال المالية برئاسة مركز شبين الكوم للنيابة العامة حيث اسفر فحص الاعمال المالية لمركز ومدينة شبين الكوم عن اكتشاف تلاعب واختلاس واستيلاء على المال العام بمعرفة المختصين بالاعمال المالية وامكن حصر مبلغ 2 مليون و41 الفا و266 جنيهًا وذلك عن طريق التلاعب فى الشيكات المحررة وتزوير تلك الشيكات بمبالغ وهمية تم الاستيلاء على الفرق بين ما يحب تدوينه حقيقة فى هذه الشيكات وما ثبت تزويره .

يذكر ان هذه الواقعه هي الثانية خلال شهر نوفمبر الجارى حيث تم احالة المختصين بإدارة الحسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للنيابة العامة بتهمة اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والتزوير فى محررات رسمية بمبلغ أمكن حصره بـ872 ألف و528 جنية ، وذلك لقيامهم بتزوير وصرف شيكات بالزيادة عن المثبت في مستندات الصرف وقيامهم بالاستيلاء علي الفارق ما بين الزيادة الواردة بالشيكات والمبلغ الحقيقي المنصرف.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يوجد مجتمع في كل أنحاء الأرض يخلو من الفساد. ولكن المشكلة الأخطر من الفساد هي فى الصمت عليه وعدم الإبلاغ عنه، وترك الأمر كله على الدولة، والاعتقاد بأن أي تدخل لن يفيد في تغيير دفة الأمور.

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