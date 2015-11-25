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مصدر فلسطينى: كيرى لم يحمل لـ"عباس" إجابات مقنعة

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مصدر فلسطينى: كيرى لم يحمل لـ"عباس" إجابات مقنعة مصدر فلسطينى: كيرى لم يحمل لـ"عباس" إجابات مقنعة

قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لم يحمل معه فى لقائه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) فى رام الله أمس الإجابات المرجوة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المصادر فإن عباس كان ينتظر من الوزير الأمريكى إجابات من رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن أسئلة قدمها لكيرى خلال لقائهما فى عمان الشهر الماضى، وتتمحور حول موقف نتنياهو من حل الدولتين وترسيم الحدود، ورفض طلبات لعباس مثل تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، والربط بين ذلك وبين الاعتراف الأمريكى بحق إسرائيل بالكتل الاستيطانية من جهة والهدوء على الأرض من جهة ثانية.

وأكدت المصادر أن كيرى لم يحصل على شيء من نتنياهو ليقدمه للرئيس عباس، سوى الحث على الهدوء، من أجل دفع اقتراحات تتعلق بتقوية السلطة ودعم اقتصادها وتوسيع نفوذها والسماح لها بالبناء فى مناطق "ج".

وأكد مقربون من الرئيس الفلسطينى أنه "لا يتوقع شيئا من الإدارة الأمريكية فى المدى المنظور، حاله حال الفلسطينيين جميعا".
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