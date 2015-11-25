الشيشان تحظر صفحة «شارلي إيبدو» على تويتر في كافة أراضي روسيا

قررت النيابة العامة في جمهورية الشيشان الروسية ،اليوم الاربعاء، فرض حظر علي صفحة مجلة (شارلي إيبدو) الفرنسية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في كافة أراضي روسيا .

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا قناة (روسيا اليوم) الاخبارية، ان النيابة الشيشانية أكدت في بيان أن هذا القرار يعود إلى نشر صفحة (شارلي إيبدو) صورا تهدف إلى الإساءة لمشاعر المؤمنين من خلال إبدائها عدم الاحترام تجاه شخصيات الأنبياء، وكذلك نشرها رسوما كاريكاتورية تسخر من مأساة الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء .

وأضاف البيان أن “نشر مواد من هذا القبيل قد يخلق الظروف لتأجيج الكراهية والعداء بين الطوائف الدينية والعرقية، الأمر الذي يحظره القانون الاتحادي في روسيا “.

وكانت المحكمة في الشيشان قد نظرت في دعوى حول إدراج صفحة (شارلي إيبدو) في (تويتر) بقائمة مواقع إلكترونية محظورة في كافة المناطق الروسية، وقررت تلبية الدعوى .