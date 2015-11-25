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ضبط 1320 لتر بنزين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بأسوان

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ضبط 1320 لتر بنزين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بأسوان ضبط 1320 لتر بنزين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بأسوان

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط كمية من البنزين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالطريق الزراعي أسوان – القاهرة محملة على سيارة ربع نقل.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم امبو يفيد بنجاح القوة الشرطية الخاصة بتأمين الطرق والمنافذ بقيادة الملازم محمود أبو المعاطي تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون «بدون لوحات معدنية » ومحملة بعدد 22 جركن بنزين بإجمالي 1320 لتر ، ولدي مشاهدة قائدها للقوات الشرطية قام بالفرار داخل الزراعات.

وتمكنت القوات من ضبط مستقل السيارة صحبته المدعو عبد الله . م . ج 19 سنة عامل ، ومقيم بدائرة المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (5343) إداري مركز كوم امبو لسنة 2015 بالواقعة ، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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