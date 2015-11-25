صور|اشتباكات في الأقصر بين الأهالي والشرطة عقب وفاة سجين

شهدت منطقة العوامية بمحافظة الأقصر فجر اليوم الأربعاء اشتباكات بين عدد من أهالي المنطقة ورجال الشرطة علي خلفية وفاة شخص بعد ساعات من القاء القبض عليه.

> وشهدت منطقة العوامية أعمال كر وفر بين المواطنين المحتجين والشرطة بعد أن فرقت الشرطة الأهالي المحتجمهرين أمام قسم الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية في الهواء.

وقطع العشرات من أهالي منطقة العوامية بمدينة الأقصر الطريق المؤدي لفندق «الجولي فيل» وأشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات ووضع فروع الأشجار بعرض الطريق لمنع مرور السيارات قبل أن تمكن الشرطة من إعادة فتحه ا بعد إغلاقه لقرابة الساعتين من قبل الأهالي.

وفرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر كردون أمني حول منطقة العوامية وعززت من تواجدها بمحيط مديرية الأمن والأقسام بعد فض تجمهر المئات من الأهالي.

وكانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو (ط . ع ) 47 عاما أثناء تواجده في مقهي بمنطقة العوامية مساء أمس الثلاثاء وإقتياده إلي قسم الشرطة حتي فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفي الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفي .

> وقال الأهالي أن المتهم توفى بعد ساعات قليلة من القبض عليه مطالبين بالتحقيق لمعرفة سبب الوفاة ومحاسبة المتسببين في وفاته إذا ثبت أن المجني عليه توفي نتيجة تعرضه للتعذيب.

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر أسمه أن المتهم توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية حيث أنه كان يعاني من مرض قلبي أدي لوفاته بعد ساعات من القبض عليه.

وأوضح نفس المصدر أن قوات الشرطة ألقت القبض علي المتهم أثناء جلوسه علي إحدي المقاهي بمنطقة العوامية وضبطت بحوزته كمية من المخدرات