إصابة 12 شخص في حادث تصادم سيارتين بالكوامل بسوهاج‎

أصيب 12 شخص في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي السريع بجوار كمين الكوامل دائرة مركز المنشاه

تلقى أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج أخطاراً من مركز شرطة «المنشاة» يفيد تلقيه بلاغاً بوقوع تصادم ووجود مصابين بالطريق الصحراوي السريع الزراعي الغربي بجوار الكوامل.

وعلى الفور، انتقل مدير الأمن وقيادات المديرية، وبالفحص تبين أنه أثناء السيارة رقم 21992 أجرة قنا علي الطريق إختلت عجلة القيادة واصطدم بالسيارة رقم 51003 نقل أسيوط.

أسفر الحادث عن إصابة 12 وهم قائدي السيارتين و«خميس عباس محمود 20 سنة عامل، محمد ناجح فهمي سن 16 طالب، مبروك محمد علي 29 سنة عامل،أحمد همام فرج 29 سنة عامل ، رشاد عبد السميع أبو المجد 48 سنة عامل، باسم رمضان محمود 19 سنة عامل، عبد الفتاح حسين كسار 52 سنة عامل، عز محمد السيد 36 سنة، محمد عطا علي 30 سنة عامل»بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ويقيمون جميعاً بناحية الرحمانيه دائرة مركز نجع حمادي قنا.