"تمرد المحامين" تجمع 700استمارة من أعضاء النقابة لسحب الثقة من سامح عاشور

أكد محمد كارم منسق جبهة إنقاذ المحامين، أن حملة تمرد لسحب الثقة من سامح عاشور، قامت بجمع 700 توقيع خلال يومين من أعمالها، مضيفا أنهم جمعوا 300 استمارة من محامين القاهرة بجانب الـ400 التى جمعوها فى القليوبية.

وأضاف كارم لـ"اليوم السابع"، أن الغرض من جمع توقيعات لحملة تمرد المحامين هو الحراك الثورى لإسقاط سامح عاشور بالاستقالة أو بأى طريقة قانونية أخرى، مثل بطلان الانتخابات عن طريق الطعون المقدمة، مؤكدا أن الحملة ستحدد موعدا للاحتجاج السلمى ضد عاشور بعد الانتهاء من جمع مالا يقل عن خمسين ألف توقيع، لافتا إلى أن التنسيقية الخاصة بالمحافظات مازالت تحت الدراسة، وأنهم فى انتظار أكبر عدد من المحامين لتنسيقية الحملة.

فيما أوضح محمد فاروق عضو جبهة إنقاذ المحامين، أن الهجوم على الحملة بدأ من أنصار سامح عاشور على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يثنيهم عن مواصلة الطريق.

- بالصور.. "تمرد المحامين" تجمع 400 استمارة بالقليوبية لسحب الثقة من سامح عاشور

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