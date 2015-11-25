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استجابة لليوم السابع.. مجلس الوزراء يحل مشكلة الكهرباء فى عدة قرى بسيناء

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استجابة لليوم السابع.. مجلس الوزراء يحل مشكلة الكهرباء فى عدة قرى بسيناء استجابة لليوم السابع.. مجلس الوزراء يحل مشكلة الكهرباء فى عدة قرى بسيناء
فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان: "شيبانة" قرية سيناوية تسجل رقما قياسيا فى انقطاع الكهرباء" تلقى "اليوم السابع" ردا من رئاسة مجلس الوزراء يفيد بحل المشكلة .

وجاء فى رد مجلس الوزراء : "تم رصد شكوى أهالى قرية نجع شيبانة بشمال سيناء من استمرار انقطاع التيار الكهربائى عن منازلهم منذ شهرين بسبب عطل في أحد الكابلات الرئيسية هناك، وتم التواصل مع رئيس شركة الكهرباء بشمال سيناء والاتفاق معه على سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح العطل الموجود فى أحد أبراج الضغط العالى هناك، وقد تم إرسال لجنة فنية من الشركة السبت الماضى وأصلحت العطل، ومن ثم عودة التيار الكهربائي للقرية مرةً أخرى".

من جانبهم اكد الأهالى " لليوم السابع " عودة التيار الكهربائى بعد انقطاع شهرين فور نشر التقرير بـ "اليوم السابع".


>بالصور.."شيبانة" قرية سيناوية تسجل رقما قياسيا فى انقطاع الكهرباء.. الأهالى قضوا شهرين فى ظلام دامس ونجحوا فى تنفيذ مبادرة إنارة عقول أبنائهم.. خسائر بالجملة بين المزارعين ومطالب لحل المشكلة

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