أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دائرة الإرهاب تستأنف اليوم محاكمة المتهمين بـ"خلية أوسيم"

Google+ Print
دائرة الإرهاب تستأنف اليوم محاكمة المتهمين بـ"خلية أوسيم" دائرة الإرهاب تستأنف اليوم محاكمة المتهمين بـ"خلية أوسيم"
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة- دائرة الإرهاب، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" محاكمة المتهمين فى قضية "خلية أوسيم الإرهابية".

واتهمت النيابة المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى، مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

وتواصلت اتهامات النيابة باتهام المتهمين باتهام تهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة"، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.

وبرز فى قائمة الاتهامات الاتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحى البيومى" على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى"، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365