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تحليل السكر وصورة الدم الكاملة.. أهم فحوصات تشخيص النحافة

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تحليل السكر وصورة الدم الكاملة.. أهم فحوصات تشخيص النحافة تحليل السكر وصورة الدم الكاملة.. أهم فحوصات تشخيص النحافة
النحافة أو عدم زيادة الوزن بصورة طبيعية أحد المشاكل التى تؤرق الشخص فى أن يكون وراء نحافته إصابته بعض أمراض تساهم عدم زيادة وزن بالمعدل الطبيعى والمناسب لعمر والطول والحجم.

نحافة


>حول ذلك يقول السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه ينتاب الشخص الشعور بالقلق عند ملاحظته بعدم زيادة وزنه بصورة طبيعية خوف أن يكون وراء إصابته بالنحافة أسباب مرضية.

أسباب النحافة


>واستكمل د. السيد قائلا "هناك أسباب عديدة وراء إصابة الشخص بالنحافة وعدم زيادة وزنه فعلى سبيل المثال الوراثة أحد أسباب نحافة الشخص، وكذلك العادات الغذائية الخاطئة وسوء التغذية أحد أكثر عوامل عدم زيادة الوزن.

أهم الفحوصات الطبيبة لتشخيص النحافة


>وتابع د. السيد قائلا" هناك بعض الفحوصات الطبيبة التى ينبغى على الشخص المصاب بالنحافة إجراؤها للاستبعاد أسباب مرضية وراء عدم زيادة الوزن وأهمها":
>1)تحليل سكر نظرا لأن مرض السكر يسبب النحافة.
>2)تحليل صورة الدم الكاملة لاستبعاد وجود مشاكل صحية مثل أنيميا نقص الحديد.
>3)تحليل براز للاطمئنان من عدم وجود ديدان بالجسم.

وأضاف د. السيد يجب: إجراء تحليل الغدة الدرقية لمعرفة حالتها الصحية.

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