الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى غرفة إدارية بالمستشفى العام بدمياط

سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على حريق نشب فى غرفة إدارية بمستشفى دمياط العام، مما أسفر عن احتراق الأوراق والسجلات.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق وجود سجارة مشتعلة، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية،

>وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط قد تفقد موقع الحريق واطمأن على استقرار الأوضاع بالمستشفى،

>يذكر أن المستشفى تقع فى منطقة حيوية بمدينة دمياط ويحيط بها ديوان عام المحافظة ومحطة مياه الشرب.