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رئيس الحكومة الفرنسية: الاتحاد الأوروبى غير قادر على استقبال المهاجرين

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رئيس الحكومة الفرنسية: الاتحاد الأوروبى غير قادر على استقبال المهاجرين رئيس الحكومة الفرنسية: الاتحاد الأوروبى غير قادر على استقبال المهاجرين

>أعلن رئيس الفرنسية ايمانويل فالس خلال لقاء مع الصحافة الاوروبية انه يتوجب على الاتحاد الاوروبى ان يقول انه لم يعد من الممكن له ان يستقبل المزيد من المهاجرين وان يعلم على "ايجاد حلول" للذين يغادرون سوريا إلى الدول المجاورة، والتقى فالس بشكل غير رسمى فى قصر ماتينيون صحافيين من وسائل اعلام اوروبية نشرت مقاطع من الحديث معه الاربعاء.

وقال رئيس الحكومة حسب ما نشر عن لسانه واكده المحيطون به "يجب ان تقول اوروبا انها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المهاجرين هذا امر غير ممكن"، واضاف ان "مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبى امر مهم لمستقبل الاتحاد الاوروبى، فى حال لم نفعل ذلك فان الشعوب ستقول "كفى اوروبا".

وأوضح "يجب ان تجد اوروبا حلولا للمهاجرين إلى الدول المجاورة لسوريا، وإذا لم يتم ذلك، فان أوروبا لن تكون قادرة على المراقبة الفعالة لحدودها".
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