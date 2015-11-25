اليوم.. محاكمة 25 متهما فى "خلية الزيتون الإرهابية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الزيتون الإرهابية".

ويحاكم المتهمون فى هذه القضية بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.

بالفيديو والصور.. تأجيل نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية الزيتون الإرهابية" لجلسة 25 نوفمبر