المملكة الأولى عربياً في الانضمام لبروتوكول محاربة التبغ

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم أمس انضمام المملكة العربية السعودية رسميًا لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، كأول دولة على المستوى العربي والإقليمي والعاشرة على المستوى العالمي تنضم لهذا البروتوكول.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها المنظمة أمس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن البروتوكول يهدف للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتبنى وتنفيذ إجراءات تنظيم سلسلة الإمداد للمنتجات التي يغطيها البروتوكول وغيرها من الأهداف الخاصة بالقضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ. وبهذه المناسبة رفع المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس الصحة الخليجي د.توفيق بن أحمد خوجة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على مايولونه من اهتمام بالصحة العامة في المملكة، معربا عن امتنانه لمعالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على دعمه للقطاع الصحفي المملكة.

وبين د.توفيق خوجة أن هذا الانجاز يعد من الخطوات الرائدة التي خطتها المملكة في مجال مكافحة التبغ على الأصعدة كافة، وتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية الإطارية للمنظمة بشأن مكافحة التبغ بفاعلية كبيرة. ويتضمن البروتوكول (47) مادة و(4) ملاحق تتعلق بأمور الترخيصات وتتبع العمليات وحفظ المستندات وإجراءات الأمن والبيع عن طريق الانترنت وغيرها من الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى مسؤوليات القانونيين والعقوبات والمقاضاة، والتعاون الدولي.