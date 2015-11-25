وفد من محاميى الدولة بالإسكندرية يلتقون نائبا بالبرلمان لعرض مطالبهم

التقى وفد من محاميى الإدارات القانونية بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة بالنائب محمد عطا سليم الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثان المنتزه بالإسكندرية مساء أمس الثلاثاء، لتهنئته بفوزه بعضوية مجلس النواب ولمطالبته بدعم قضية استقلال محاميى الدولة.

وأعلن "أيمن أبو غزالة"، محامٍ بجامعة الإسكندرية، عن تقدم الوفد بمذكرة تفصيلية للنائب "محمد عطا سليم" توضح أهمية ودور محاميى الدولة فى محاربة الفساد ومطالبهم التى تتلخص فى تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وإنشاء هيئة مستقلة ليتحقق الاستقلال الذى نص عليه الدستور فى المادة 138 ومساواةً بأقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة.

وأوضح "أبو غزالة" أن النائب "محمد عطا سليم" أعلن عن دعمه الكامل لقضية محاميى الإدارات القانونية، مؤكداً أنه سيتبنى قضية استقلال محاميى الدولة بمجلس النواب.

حضر اللقاء ممثلون عن محاميى الإدارات القانونية بجامعة الإسكندرية، ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئة البريد، الأوقاف، البحث العلمى، علوم البحار، هيئة التأمينات، هيئة السكة الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الميناء، هيئة الصرف الصحى، المياة، هيئة الخدمات الحكومية.