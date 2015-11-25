هيفاء وهبي غاضبة: هل يعقل أن يفبركوا أخباراً لا علم لي بها؟

نفت الفنانة هيفاء وهبي في دردشة مع "سيدتي نت" الأخبار التي تحدثت عن نيتها الإتجاه نحو الإنتاج، وقالت بإستغراب "هل يعقل أن يفبركوا إخباراً لا علم لي بها، ولماذا لا يعودون إلي للتأكد من صحة الأخبار التي ينشرونها عني!"، أما عن جديدها الفني، فأشارت هيفاء أنها تعمل على الإنتهاء من تسجيل أغاني البومها الجديد، الذي ستطرحه في الأسواق في العام 2106.

من ناحية أخرى، عمدت هيفاء إلى إجراء تجديد في اللوك، من خلال تغيير شعرها إلى اللون الأحمر، وهي قامت بنشر فيديو خلال وجودها في إحدى الصالونات، وذلك أثناء خضوعها، لعملية صبغ شعرها إلى اللون الأحمر، والذي بدا شبيها إلى حد ما بلون الشعر الذي أطلت فيه في مسلسل "كلام على ورق"، كما قامت أيضاً بنشر مجموعة صور باللوك نفسه عبر حسابها الخاص بموقع "إنستغرام"، خلال تواجدها في "فندق غراند هيلز"، بدا في إحداها المصور شربل بومنصور، مما يعني أنها تخضع لجلسة تصوير ربما تكون خاصة بغلاف ألبومها الجديد، بالإضافة إلى صورة مع مزين الشعر" علقت تحتها " today’s mood ! long hair"، وبدا فيها شعرها أحمر وطويلاً.

يشار إلى أن هيفاء، كانت طوال الفترة الماضية، في فترة نقاهة، حيث قامت بجولة سياحية شملت العديد من العواصم الأوروبية.

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