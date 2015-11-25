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هدى سعد تستعد لدخول القفص الذهبي

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الأربعاء 25-11-2015 01:35

احتفلت أسرتي بنمهدي وسعد بحدث خطبة رضى بنمهدي بالفنانة هدى سعد وسط أجواء عائلية . تقاسمها الخطيبان مع الأهل والأصدقاء والزملاء الذين عبروا لهم عن أجمل عبارات التهاني والتبريكات وتمنوا لهم بالمناسبة حياة زوجية مليئة بالمسرات والأفراح. لكن سرعان ما رافق الخبر السعيد خبرا يريد النيل من هدى سعد ، حيث نشرت إحدى المغربيات، ادعت أنها ابنة خالة طليقة خطيب هدى سعد ، تدوينة باللغة الفرنسية على الفايسبوك بأن الفنانة المغربية كانت هي السبب في طلاق ابنة خالها و إهماله لابنه الصغير و وصفت هدى بالمشعوذة .

 

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سيدتي