عاصم الدسوقى:نشوب حرب عالمية ثالثة مستحيل وأمريكا تسعى لتفكيك القوميات

قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى استاذ التاريخ الحديث، أن الحديث عن نشوب حرب عالمية ثالثة بعد اسقاط تركيا لمقاتلة روسية ،امرا مستحيلا لأن معناه الوحيد هو تدمير البشرية بالكامل ،إلا أن وجود حرب باردة بين القوى العظمى فى العالم أمر وارد حدوثه فى الفترة القادمة.

واضاف "الدسوقى" فى تصريح خاص، ان الولايات المتحدة الامريكية أعلنت فى 1991 النظام العالمى الجديد يعنى تفكيك القوميات الكبيرة والأوطان على اسس عرقية وطائفية ومذهبية ،إضافة إلى إعلان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريرز عن الشرق الاوسط الجديد الذى يهدف لتقسيم المنطقة إلى 73 دولة على أسس طائفية كما يحدث فى العراق الآن.

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