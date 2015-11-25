أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عاصم الدسوقى:نشوب حرب عالمية ثالثة مستحيل وأمريكا تسعى لتفكيك القوميات

Google+ Print
عاصم الدسوقى:نشوب حرب عالمية ثالثة مستحيل وأمريكا تسعى لتفكيك القوميات عاصم الدسوقى:نشوب حرب عالمية ثالثة مستحيل وأمريكا تسعى لتفكيك القوميات
قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى استاذ التاريخ الحديث، أن الحديث عن نشوب حرب عالمية ثالثة بعد اسقاط تركيا لمقاتلة روسية ،امرا مستحيلا لأن معناه الوحيد هو تدمير البشرية بالكامل ،إلا أن وجود حرب باردة بين القوى العظمى فى العالم أمر وارد حدوثه فى الفترة القادمة.

واضاف "الدسوقى" فى تصريح خاص، ان الولايات المتحدة الامريكية أعلنت فى 1991 النظام العالمى الجديد يعنى تفكيك القوميات الكبيرة والأوطان على اسس عرقية وطائفية ومذهبية ،إضافة إلى إعلان الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريرز عن الشرق الاوسط الجديد الذى يهدف لتقسيم المنطقة إلى 73 دولة على أسس طائفية كما يحدث فى العراق الآن.


>- روسيا تتأهب للرد على أنقرة.. الجيش الروسى: الطراد موسكو سيدمر الأهداف المحتمل أن تهددنا ويؤمن اللاذقية بصورايخ فورت.. ونشر منظومة "إس 400" بسوريا وكشف أراضى تركيا.. وضرب أى هدف تركى بعد ظهوره بـ5ثوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365