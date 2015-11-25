بالصور.. أوباما يمنح 17 شخصية أمريكية وسام الحرية الرئاسى

منح الرئيس الأمريكى باراك أوباما وسام الحرية الرئاسى إلى 17 أمريكيا بينهم شخصية شهيرة فى هوليوود.

وأشاد أوباما بالمخرج ستيفن سبيلبرج الذى حصل على الوسام، قائلا إن "أفلام ستيفن تتسم بإيمان قوى بإنسانيتنا المشتركة"، وأثنى على عمله الخيرى فى مجال دعم ضحايا الإبادة الجماعية.

وقدم أوباما أرفع وسام مدنى فى البلاد إلى كوكبة من الشخصيات البارزة فى مجالات الفن والرياضة والسياسة والدبلوماسية والعلوم والخدمة العامة.

وعكس متسلمو الوسام التنوع الذى تشهده الولايات المتحدة، حيث حصل عليها اسم أول امرأة أمريكية من أصول أفريقية تصبح عضوة فى الكونجرس وهى شيرلى تشيشولم "وهى ليست على قيد الحياة"، إلى جانب الرائدة فى مجال الرياضيات بوكالة ناسا كاثرين جونسون، والموسيقيين الأمريكيين من أصول كوبية جلوريا وإميليو استيفان، وغيرهم من الشخصيات الرائدة فى المجتمع.



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