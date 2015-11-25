بعد الحادث الإرهابى..عضو بنادى القضاة: نتسابق للإشراف على الإعادة بالعريش

قال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة،أن القضاة يتسابقون الآن للإشراف على جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى العريش و سيناء، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية التى تحدث هناك لن تثنيهم عن القيام بواجبهم .

و أضاف "معوض" لـ"اليوم السابع"، انه لم يصدر عن المستشار أحمد الزند وزير العدل أى تصريحات بشأن صرف وديعة لأهالى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع أمام فندق القضاة المقيمين فيه أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش ، مضيفا أن تلك الأخبار الغير صحيحة تهدف للإيقاع بين الشعب و القضاة .

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