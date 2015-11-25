رئيس جامعة الإسكندرية: انتخابات الطلاب اجريت بشفافية لن نسمح بالعمل الحزبى

قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، أن انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة تعد تجربة جديدة لعدد من الطلاب بعد توقفها لمدة 3 سنوات بسبب الأحداث التى مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات تمت بمنتهى الشفافية ودون تدخل من الأساتذة أو الطلاب احتراماً لرغبة الطلاب وآراءهم مع مراعاة تطبيق اللائحة والقرار الوزارى الصادر بشان تنظيم العملية الانتخابية.

وأكد "زهران" فى تصريحات خاصة لليوم السابع عدم وجود شوائب او شكاوى صارخة تدور حول العملية الانتخابية مشيراً الى بعض الأخطاء البسيطة فى المحتوى ليس من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات .

وعلق زهران على ضعف نسبة اقبال الطلاب على التصويت فى الانتخابات قائلاً :" على الطلاب استغلال التجربة لصالحهم والعمل لصالح زملائهم وتقديم الخدمات والمشاركات اللازمة لهم لتفعيل التجربة بشكلها العملى مرة أخرى".

وقال زهران: "لن توجد قيود على العمل السياسيى لاتحاد الطلبة ، و إنما الممنوع هو العمل الحزبى وإدخال الانتماءات و برامج السياسيين داخل الجامعة، مما قد يؤدى الى الفرقة والتخريب".

وعن تراجع أداء مستشفيات جامعة اسكندرية قال زهران:" لن ندفنا رؤسنا فى الرمال ، و لكن فى نفس الوقت هناك بعض من الأمور والنقاط المضيئة فى الاداء ، وهناك الكثير من التطوير فى الخدمة الطبية خاصة مع وجود 11 مستشفى جامعى ".